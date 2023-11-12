Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, online mı olacak? (MEB uzman öğretmenlik sınavı giriş bilgileri)

Uzman öğretmen sınavı geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kısa bir süre sonra düzenlenecek olan uzman öğretmenlik sınavı öncesinde, sınava girecek olan adaylar sınavın online olup olmayacağını sorguluyor. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak, sınav online mı olacak?

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, online mı olacak? (MEB uzman öğretmenlik sınavı giriş bilgileri)

2023 uzman öğretmenlik sınavı öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan binlerce öğretmen, MEB üzerinden sınav girişinin nasıl yapılacağını merak ediyor. 

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan kılavuz sonrasında, uzman öğretmenlik sınavı tarihi ve sınavın nasıl yapılacağı belli oldu.

Buna göre; Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00’da çevrim içi (online) yapılacak. saat 13.00'da sona erecek.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, online mı olacak? (MEB uzman öğretmenlik sınavı giriş bilgileri) - 1

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NASIL YAPILACAK?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde online (çevrim içi) sınav uygulaması olarak yapılacaktır.

Sınava başlama, Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arasında olacaktır.

Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

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