Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? (2022 MEB uzman öğretmenlik sınavı)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan uzman öğretmenlik sınavı için tarih belli oldu. MEB, yayımladığı takvimle birlikte, uzman öğretmenlik sınav tarihini açıkladı ve sınav giriş yerlerini duyurdu. İşte ayrıntılar.



UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?



Uzman ve Başöğretmenlik sınav tarihleri hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları dile getirdi;



"Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin de uzman öğretmen olabilmeleriyle ilgili sınavı da 19 Kasım'da gerçekleştireceğiz."



Buna göre; MEB uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI



Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.



Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, sınav giriş belgelerinin "basvuru.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldığı belirtildi.



Açıklamada, uzman ve başöğretmenlik sınavına katılacak öğretmenlerin, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecekleri bildirildi.



UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

