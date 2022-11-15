Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? (2022 MEB uzman öğretmenlik sınavı)

Uzman öğretmenlik sınavı tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sınav giriş yerlerinin açıklanmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Sınav giriş belgelerini alan adaylar, uzman öğretmenlik sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? (2022 MEB uzman öğretmenlik sınavı)

Milli Bakanlığı () tarafından düzenlenecek olan uzman öğretmenlik sınavı için tarih belli oldu. MEB, yayımladığı takvimle birlikte, uzman öğretmenlik sınav tarihini açıkladı ve sınav giriş yerlerini duyurdu. İşte ayrıntılar.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman ve Başöğretmenlik sınav tarihleri hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları dile getirdi;

"Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin de uzman öğretmen olabilmeleriyle ilgili sınavı da 19 Kasım'da gerçekleştireceğiz."

Buna göre; MEB uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak. sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? (2022 MEB uzman öğretmenlik sınavı) - 1

SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, sınav giriş belgelerinin "basvuru.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldığı belirtildi.

Açıklamada, uzman ve başöğretmenlik sınavına katılacak öğretmenlerin, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecekleri bildirildi.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

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