Uzman öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 MEB uzman öğretmenlik sonuç tarihi)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 ilde gerçekleştirilen öğretmenlik kariyer basamakları sınavları sona erdi. En az 10 yıl hizmeti bulunan ve uzman öğretmenlik eğitim programını tamamlayan adayların katılım sağladığı sınavın ardından soru ve cevaplar MEB tarafından yayımlandı. Peki, uzman öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?



UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SONA ERDİ



Türkiye genelinde 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda merkezi sistemle tek oturum şeklinde düzenlenen uzman öğretmenlik sınav 150 dakika sürdü.



Sınavda 5'er seçenekli 100 soru soruldu. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Sınav sonucuna göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen uzman öğretmenlik sınavı için sonuç tarihi belli oldu.



Buna göre; Uzman öğretmenlik sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'de açıklanacak.



SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI



Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınavın ardından yayımlandı.



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