Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı (2022 MEB başvuru sonucu sorgulama)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 3 Ekim'de başvuruları tamamlanan uzman öğretmenlik sınavının başvuru sonuçları açıklandı. Adaylar, Milli eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Öte yandan sınav tarihi de merak edilmeye başladı. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI



Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için sınava başvuruda bulunanlar ile sınavdan muaf olanların başvuru sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.



UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?



Uzman ve Başöğretmenlik sınav tarihleri hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları dile getirdi;



"Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin de uzman öğretmen olabilmeleriyle ilgili sınavı da 19 Kasım'da gerçekleştireceğiz."



Buna göre; MEB uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

SINAVDAN MUAF TUTULACAKLAR



Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunan ve başvuruları onaylanan öğretmenlerden 30 Ekim'e kadar lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarına dair belgelerini ibraz etmeleri ve MEBBİS'te ilgili modülde öğrenim durumlarının güncellenmesi kaydıyla sınavdan muaf tutulabilecek.