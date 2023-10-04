Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman, online mı olacak? MEB'den çevrimiçi sınav açıklaması

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25 Eylül tarihinde başlayan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuruları bugün sona erecek. Öte yandan MEB sınavın çevrimiçi olacağını açıkladı. Peki, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman, online mı olacak? MEB'den çevrimiçi sınav açıklaması

Millî Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, güncellenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlandı.

BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR

25 Eylül tarihinde başlayan sınavın süreci, 4 Ekim 2023 Çarşamba günü Türkiye saati ile 23.59'da tamamlanacak.

SINAV ÇEVRİMİÇİ OLACAK

Sınava başlama, 19 Kasım 2023'te Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arasında olacak. Çevrimiçi sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman, online mı olacak? MEB'den çevrimiçi sınav açıklaması - 1

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU OLACAK?

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak.

tedbir hizmetinden faydalanmak isteyen ve sınav başvuruları esnasında sınav tedbir talep eden engelli adayların, sınavın çevrim içi olması ve tedbir uygulanacak engel türlerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle 11 Ekim 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında https://basvuru.meb.gov.tr/ internet adresinden yeniden talepte bulunmaları gerekecek.

SONUÇLAR 24 KASIM'DA AÇIKLANACAK

Sınav soru ve cevapları, 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

Sınav sonuçları, 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

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