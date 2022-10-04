Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuru süresi uzatıldı! Başvurular ne zaman bitecek? (2022 uzman öğretmenlik başvurusu)

MEB tarafından düzenlenecek olan uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuruları için yeni tarih verildi. Başvuruların uzatılmasıyla birlikte binlerce kişi başvuru tarihlerini sorgulamaya başladı.

MEB, uzman ve başöğretmenlik sınavı mesleki gelişim çalışmalarının MEBBİS'e yüklenme süresi 5 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar sürecek. Peki, uzman ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman bitecek?



UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzman ve başöğretmenlik için uygulanacak 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' başvuruları ile sınavdan muaf olanların başvuru süreleri uzatıldı.



Buna göre; Sınavlara başvuru süresinin 3 Ekim'den 6 Ekim'e uzatıldığı belirtildi.



MEB DUYURDU



Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı'nca 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerle sınavdan muaf olanların başvuru süreleri, gelen talep üzerine 6 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Uzman ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'ne (MEBBİS) yüklenme süresi ise 5 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı" denildi.