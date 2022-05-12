Uzman ve başöğretmenlik sınavlarına ilişkin takvim yarın ilan edilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Pendik'teki Green Park Hotel'de düzenlenen Fen Liseleri Yöneticileri Tarih, Kültür, Medeniyet Bilinci Semineri'nde yaptığı konuşmada, "Öğretmenlik Meslek Kanunu"yla eğitim tarihinde ilk defa öğretmenlere mahsus bir kanun gerçekleştiğini anlattı.



Bugün güzel bir haberin daha gerçekleştiğine dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:



"Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili bildiğiniz gibi adaylık ve kariyer sistemiyle ilgili yönetmelik çalışmamızı, tüm paydaşlarımızın görüşlerine açmıştık 15 Mart'a kadar. Gelen görüşlere göre son şeklini vererek, yayımlanmak üzere göndermiştik. Dün gece itibarıyla bu yönetmeliğimiz yayımlanmış oldu. Dolayısıyla öğretmenlik meslek kanununun uygulanmasıyla ilgili artık mevzuat açısından hiçbir eksikliğimiz kalmadı. Hem öğretmenlik meslek kanununun hem de bugün yayımlanan yönetmeliğin siz değerli öğretmenlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yarın yönetmelikteki bahsi geçen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyuyla paylaşacağız. 2022 yılı bitmeden süreci nihayetlendireceğiz. İnşallah eğitim sistemimizde devasa sayıda uzman öğretmenlerimizin, başöğretmenlerimizin olduğu, sürekli kişisel gelişimin, mesleki gelişimin tartışıldığı, iyi uygulamaların konuşulduğu bir eğitim ekosistemi oluşturulmasıyla ilgili çok önemli bir kazanımla ilgili süreç başlamış olacak."