Uzmanı değerlendirdi: LGS'de 15. soru hatalı mı?

LGS'de 15. matematik sorusu ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Pisagor bağıntısıyla çözülmesi gereken soruda, eksik ifade kullanılması nedeniyle öğrencilerin çoğu zorlandı.



MEB'E İTİRAZ



Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) itiraz edildi ancak bakanlık, "Hata ya da eksiğin" olmadığını belirtti.



"FARKLI ŞEYLER ALGILAMALARI GAYET NORMAL"



Öğrenciler ve ailelerin konuyu yargıya taşıması beklenirken, Doç. Dr. Burak Karabey, şunları söyledi:



"Öğrencilerin burada farklı şeyler algılamaları gayet normal.



Mesela burada en kısa kelimesi kullanılmadan sorudan şu uzunluk bekleniyor.



Fakat bu a b uzunluğu öğrenci en kısa kelimesini duymadığı için farklı şekilllerde ölçülebilir.



Bu çocuklar süreyle yarışıyor yanlış anlamalarına yol açacak ifadelerin bulunmaması gerekiyor."