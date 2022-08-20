Vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleriyle ilgili emsal karar

Vakıf üniversitelerin öğrenim ücretlerine uyguladığı yüzde 200'e varan zam oranları tartışma yarattı.

Avukatlara gelen talep doğrultusunda Beylikdüzü'nde bulunan üniversiteye yönelik Bakırköy Tüketici Mahkemesinde dava açıldı.

Yapılan soruşturma sonucunda Bakırköy 6. Tüketici Mahkemesinde alınan karar doğrultusunda üniversitenin TÜİK tarafından belirlenen temmuz ayı TÜFE oranı olarak hesaplanan yüzde 79.60 oranı ile öğrencilerin kayıtlarının tedbirden yenilenmesine karar verildi.

Mahkeme tarafından alınan ihtiyati tedbir kararı öğrencilerin kayıt yenileme sürecinde kayıtların yenilenmesinde yaşanabilecek mağduriyetin önüne geçmekte. Alınan karar doğrultusunda üniversite 2021-2022 yılı öğrenim ücreti üzerinden en fazla yüzde 79.60 zam oranı ile kayıtları yenileyebilir.

"YASALARA AYKIRIDIR"



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Murat Bostan, "Okullar kayıt aşamalarında yüzde 5, yüzde 10 gibi taahhütlerde bulundular. Söz konusu işlem tüketici, idare ve rekabet hukuku açısından yasalara aykırıdır. Üstelik öğrencilerin yatay geçiş haklarının dolmasından sonra bu zamlar açıklanmıştır. Bu durumda özel üniversiteler öğrencilerin kayıt ücretlerini ödememeleri durumunda bir yıllarının yanmasını göze almışlardır" dedi.

"ÜNİVERSİTELER TAAHHÜT ETTİKLERİ ORANA UYMAK ZORUNDA"

Bostan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Şimdilik yüzde 79.60 olarak talebimizi kabul ettirdik. Fakat biz bununla da yetinmeyeceğiz. Üniversiteler taahhüt ettikleri bu yüzde 10 artış oranına uymak zorundadırlar. Yüzde 200'lük zamlı tarifeden de kayıtlarını yenileyen arkadaşlarımız için de hiçbir şey geçmiş değil. Zamlı şekilde kayıtlarını yenileyen arkadaşlarımız sebepsiz zenginleşmeye bağlı davalarını açıp, paralarını geri almaları mümkün."