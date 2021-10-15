Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları başladı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvuruları bugün başladı.

30 Ekim'e kadar devam edecek başvurular www.vgm.gov.tr internet adresi üzerinden alınıyor.

VGM ORTAÖĞRENİM BURSU BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Yükseköğrenim VGM burs başvuruları ve yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvuruları ise 1-15 Kasım tarihleri arasında alınacak.



VGM BURSU NE KADAR?



Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.

KİMLER VGM BURSUNDAN YARARLANAMAYACAK?



Açık Öğretim Liselerinde okuyanlar



Özel okullarda eğitim alanlar



Örgün eğitim almayanlar

Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçenler



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar



Yurt dışındaki okullarda eğitim alanlar

