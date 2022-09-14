Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları ne zaman? (2022 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları)

VGM tarafından her yıl binlerce öğrencinin eğitimine destek sağlaması amacıyla verilen burs başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine sağlanacak olan VGM burs başvuruları için geri sayım sürüyor. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları ne zaman?



VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.



VGM burs başvurularının bu yıl yine KYK burslarıyla beraber başlaması bekleniyor.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

VGM BURS BAŞVURUSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?



Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;



a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,



b) Yabancı uyruklu öğrencilere,



c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,



ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,



d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,



e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,



f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,



g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.



Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;



Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.