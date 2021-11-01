Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğretim burs başvuruları başladı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvuruları sona erdi.

Yükseköğrenim bursu için başvurular 1 Kasım – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Başvuruları www.vgm.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak.

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Ortaöğretim VGM burs başvuruları sona erdi. Yükseköğretim VGM burs başvuruları ise 1-15 Kasım tarihleri arasında alınacak.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarına ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak.

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.



VGM BURSU NE KADAR?



Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.

KİMLER VGM BURSUNDAN YARARLANAMAYACAK?



Açık Öğretim Liselerinde okuyanlar



Özel okullarda eğitim alanlar



Örgün eğitim almayanlar

Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçenler



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar



Yurt dışındaki okullarda eğitim alanlar

