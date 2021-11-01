Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğretim burs başvuruları başladı

Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl yükseköğrenim bursu ve ortaöğrenim bursu başvurularını alıyor. Ortaöğrenim VGM burs başvuruları 30 Ekim'de sona erdi. Yükseköğrenim bursu için başvurular ise başladı. Peki VGM yükseköğrenim burs başvuru nasıl yapılır?

Haberler - ntv.com.tr 01.11.2021 - 14:59

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğretim burs başvuruları başladı

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Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvuruları sona erdi. 

Yükseköğrenim bursu için başvurular 1 Kasım – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.

 Başvuruları www.vgm.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak.

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ortaöğretim VGM burs başvuruları sona erdi. Yükseköğretim VGM burs başvuruları ise 1-15 Kasım tarihleri arasında alınacak.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarına ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak.

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.

KİMLER VGM BURSUNDAN YARARLANAMAYACAK?

Açık Öğretim Liselerinde okuyanlar

Özel okullarda eğitim alanlar

Örgün eğitim almayanlar

Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçenler

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar

Yurt dışındaki okullarda eğitim alanlar

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