Vefa Lisesi'nin '150. Yıl' logosu için yarışma

Türkçe eğitim veren ilk lise; Vefa Lisesi 150. Yılını kutlamaya hazırlanıyor.



Sanat ve bilim alanınlarında birçok etkinliğin düzenleneceği 150. Yıl hazırlıkları kapsamında, Vefalılar Derneği, tüm Vefa kuruluşlarının kullanımına uygun, okulun tarihini, vizyonunu ve misyonunu yansıtacak özgün bir '150. Yıl' logosu seçmek üzere ödüllü bir yarışma açıyor.



Yeni logonun, Vefa Lisesi'nin eski logoları ve geçmişinden yararlanırken, okulun modern ve yenilikçi yüzünü de yansıtması bekleniyor.



Birincinin 5000, ikincinin 3000 ve üçüncünün 2000 TL ödül alacağı bu yarışmaya 29 Kasım tarihine kadar Vefalılar Derneği internet adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Kazanan tasarım ise 9 Aralık tarihinde belli olacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler aşağıdaki link üzerinden başvurabilecekler.

https://forms.gle/z35WaYb412jf6jyXA