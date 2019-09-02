2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına bir hafta kaldı. Bütün Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan da ailelere birkaç tavsiyede bulundu.

Türkiye gazetesinin haberinde tavsiyelerien yer verilen Fidan, çocukların belli bir uyku rutinine alıştınlması gerektiğini söyleyerek, “Gece 9 saatlik uyku, çocuğun eğitimi ve okula adaptasyon süreci için şarttır. Yeteri kadar uyumamaları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluklarında artışa yol açabilir. Tatil dönemlerinde aileler biraz esnek davranır. Ancak eğitim döneminin başlamasına son bir hafta kala çocukların en geç akşam 21.00’de yatacak şekilde hazırlanması gerekiyor.



Uykuyu artırabilecek süt, ayran, yoğurt gibi ürünler çocuklara akşam üstü verilmelidir. Yatmadan birkaç saat önce midelerini doldurmamalıyız. Uyudukları ortam sessiz ve karanlık olmalıdrı. Çocukların saat 18.00-19.00’dan sonra teknolojik herhangi bir cihazla temasta bulunmaması gerekiyor, çünkü uykuları dağılabiliyor. Yatmadan önce onlara sonu güzel biten bir amsal yada hikaye okuyabiliriz. Bu hem dinlendirici hemd euykuya geçişi hızlandıran bir araç olabiliyor” dedi.

