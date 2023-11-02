VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023-2024 VGM burs sonuçları sorgulama)

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları, başvurularını tamamlayan yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. VGM tarafından ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere verilecek olan VGM bursları için gözler kurumun yapacağı sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, 2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023-2024 VGM burs sonuçları sorgulama)

2023-2024 VGM burs başvuru sonuçlarında bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrencinin hayatlarına katkı sağlaması için başvurduğu VGM bursu için tarih bilgisi merak ediliyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularının tamamlanmasıyla tüm gözler VGM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu şekilde;

"Sona eren ortaöğrenim, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır."

Buna göre; VGM burs başvuru sonuçları, başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte açıklanacak.

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023-2024 VGM burs sonuçları sorgulama) - 1

2023 VGM BURS ÖDEMESİ NE KADAR?

2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak tespit edildi.

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