VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023-2024 VGM burs sonuçları sorgulama)

2023-2024 VGM burs başvuru sonuçlarında bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrencinin eğitim hayatlarına katkı sağlaması için başvurduğu VGM bursu için tarih bilgisi merak ediliyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularının tamamlanmasıyla tüm gözler VGM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu şekilde;



"Sona eren ortaöğrenim, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır."



Buna göre; VGM burs başvuru sonuçları, başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte açıklanacak.