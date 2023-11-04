VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM'den tarih açıklaması (2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları)

2023-2024 VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. 1 Kasım'da tamamlanan yükseköğrenim başvurularının ardından gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılacak olan başvuru sonuçları açıklamasına çevrildi. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?



VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu şekilde;



"16 Ekim 2023 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemlerinde sona gelinmiştir. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak, sorguya açılacaktır.



1 Kasım 2023 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır.



Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır."



Buna göre; VGM burs başvuru sonuçları, KYK burs başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak.



2023 VGM BURS ÖDEMESİ NE KADAR?



2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak tespit edildi.