VGM burs başvurusu ne zaman? 2024-2025 VGM üniversite burs başvuru tarihleri

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının yanı sıra VGM burs başvuruları da öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Üniversite öğrencileri için verilecek eğitim yardımı başvurularının yakın zaman içinde başlaması bekleniyor. İşte, 2024 VGM yükseköğrenim bursu hakkında son bilgiler...



Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2024–2025 eğitim dönemi eğitim yardımı/burs başvuru dönemi başladı. Ortaöğrenim burs başvurularının 1 Ekim'de başlaması ardından yükseköğrenim burs başvuru tarihleri de belli oldu.



VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Üniversite öğrencilerinin faydalanacağı VGM burs başvuruları, 21 Ekim itibariyle başlayacak.



BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?



Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir.



İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.