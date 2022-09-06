VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak? (2022-2023 VGM burs başvuru takvimi)

Her yıl ihtiyaç sahibi öğrenciler için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından erişime açılan VGM burs başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı VGM burs başvuruları birçok öğrencinin eğitim hayatına yine destek sağlayacak. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak?



VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?



Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl erişime açılan VGM burs başvuruları için bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.



VGM burs başvurularının bu yıl yine KYK burslarıyla beraber başlaması bekleniyor.



VGM BURS BAŞVURUSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?



Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;



a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,



b) Yabancı uyruklu öğrencilere,



c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,



ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,



d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,



e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,



f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,



g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.



Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;



Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.