VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (VGM bursu ne kadar?)

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Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim öğrencilerine verilen burslar için başvuru süreci, 30 Ekim tarihinde sona erdi.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Ancak VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.



Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.