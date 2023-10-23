VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı (VGM burs başvurusu nasıl yapılır?)

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilere 8 ay süreli 1.250 lira burs vereceğini duyurmuştu. Takvim doğrultusunda VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı.

VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı (VGM burs başvurusu nasıl yapılır?)

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023-2024 öğretim yılı yükseköğrenim burs başvuru tarihlerini geçtiğimiz günlerde duyurdu. Başvurular 20-31 Ekim 2023 tarihleri arasında www.vgm.gov.tr adresinden yapılacak.

YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU EKRANI

VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı (VGM burs başvurusu nasıl yapılır?) - 1

BURS BAŞVURU AÇIKLAMASI

VGM'den yapılan açıklamada; “Başvurular tarihleri arasında kendi resmi sitesi üzerinden yapılacaktır. Vakıflar genel müdürlüğü 2012 yılından beri yükseköğretim öğrencilerine burs vermektedir. 2023 -2024 yılında bursu almaya hak kazanan öğrenciler bursu almaya devam ettikleri her eğitim yılında 8 ay ( Ekim, Kasım, Aralık, Ocak , Şubat , Mart, Nisan ve Mayıs) süreyle burs alacaklardır.

2023 – 2024 eğitim yılında aylık burs ücreti 1.250 tl olarak belirlenmiştir. Başvuru süresi sonunda başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)’ye göre değerlendirilecektir.” denildi.

VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı (VGM burs başvurusu nasıl yapılır?) - 2

"SAHTE HESAPLARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

Açıklamada, önceki eğitim-öğretim yıllarında, sosyal medya ve çeşitli internet sitelerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü burslarıyla ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplandığı sahte sayfa ve hesapların tespit edildiğine işaret edildi.

Bu nedenle Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

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