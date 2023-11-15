VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 VGM burs sonuçları sorgulama)

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Geçtiğimiz günlerde ortaöğrenim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi gözler önlisans ve lisans öğrencilerine verilecek yükseköğrenim burslarına çevrildi. Peki, 2023-2024 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 VGM burs sonuçları sorgulama)

2023-2024 VGM yükseköğrenim burs sonuçları için geri sayım başladı. Üniversitelerde önlisans ve lisans eğitimi gören öğrencilere verilecek olan yükseköğrenim bursları için gözler kurumdan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023-2024 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

VGM burs sonuçları, başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından ilan edilecek.

VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 VGM burs sonuçları sorgulama) - 1

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı.

başvuru sonuçları, https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden sorgulanabilecek.

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