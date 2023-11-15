VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 VGM burs sonuçları sorgulama)

2023-2024 VGM yükseköğrenim burs sonuçları için geri sayım başladı. Üniversitelerde önlisans ve lisans eğitimi gören öğrencilere verilecek olan yükseköğrenim bursları için gözler kurumdan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?



VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2023-2024 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.



VGM burs sonuçları, başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından ilan edilecek.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI



Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı.



Burs başvuru sonuçları, https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden sorgulanabilecek.



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