Türkiye Zeka Vakfı’nın ODTÜ Eğitim Fakültesi iş birliğiyle düzenlediği VI. Zeka ve Yetenek Kongresi dün tamamlandı.



Vakfın yönetim kurulu üyesi olan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un katıldığı ve açılış konuşması yaptığı Kongre, Türkiye’nin zekâ ve yetenekle ilglili alanlarda çalışan akademisyenleri, görev yaptıkları okulları dönüştüren öğretmenleri, pek çoğu geleceğin öğretmenleri olacak öğrencileri ve kendi çocukları için en iyisini isteyen aileleri bir araya getirdi.



Türkiye’nin zekâ ve yetenek ile ilgili bu en kapsamlı kongresine 41 konuşmacı, bini aşkın katılımcıya seslendi. Organizasyonda Türkiye Zeka Vakfı’nın 70 gönüllüsü görev aldı.



Kongrenin ilk gününde, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, salona girişinde ve salondan ayrılırken uzun süre ayakta alkışlandı.



Açış konuşmalarında sırasıyla ODTÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül Yılmaz Tüzün, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol Bilecik, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk salona hitap etti.



Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı eğitimde sadece bilgiye odaklanmak yerine bilginin yanında zeka, yetenek ve yaratıcılığa da odaklanmanın gerekli olduğunu vurguladığı konuşmasında yeteneğin, zekânın, yaratıcılığın sadece bunlara üstün derecede sahip olanlar için değil herkes için önemli olduğunu kaydetti. Mutluğun, mutlu olmanın ve mutluluk vermenin önemine değinen Halıcı, sözlerine Mevlana’nın dizeleriyle son verdi: “Ay doğmuyorsa yüzüne/Güneş vurmuyorsa pencerene/Kabahati ne güneşte ne ayda ara/Gözlerindeki perdeyi arala”



Açış konuşmalarının sonuncusunu ise Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk yaptı. Selçuk, sık sık alkışlarla ve kahkahalarla kesilen esprili konuşmasında beklentilerin yüksekliğinden ve bunun sorumluluğunu artırdığından söz etti. Selçuk, eğitimde nicelik olarak çok yol aldığımızı, sorunumuzun artık nitelikle ilgili olduğunu kaydetti.



Kongrenin ikinci günü, ana salonda yapılan konuşmalara paralel olarak ayrı salonlarda uzmanlar yönetiminde dar katılımlı 11 atölye çalışması yürütüldü.



Kongrenin dikkat çekici bir özelliği, konuşmacıların neredeyse tamamımın zekanın ve yeteneğin insanın bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesi gerektiğine dair yaptığı vurguydu. Konuşmacılarımız, özellikle yüksek potansiyele sahip çocukların sadece zeka ve yetenekleriyle değil kişiliklerinin bütün yönleriyle benimsenmelerinin ve desteklenmelerinin öneminin altını çizdi.

Türkiye’nin çeşitli eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin konuşmaları ise eğitimin sadece öğrencilerin değil tüm toplumun dönüşümünde oynadığı rolü gösteren canlı örnekler oldu.



Kongrenin son sözünü, yönetim kurulu üyemiz Prof. Dr. Ferhunde Öktem söyledi. Öktem’in, aktardığı kuramsal bilgilerle uzun meslek hayatından süzdüğü deneyimleri birleştirdiği konuşması büyük bir dikkatle dinlendi. Katılımcılar Kongreden yenilenmiş bir umutla ve heyecanla ayrıldılar.

