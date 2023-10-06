Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2) sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2) 22 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Adayların sınav günü YDS sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor.
Sınav giriş belgeleri sınav gününden 10 gün önce erişime açılıyor. YDS sınav giriş belgelerinin ekim ayı ortasına kadar ilan edilmesi bekleniyor.
YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
YDS SONUÇ TARİHİ
ÖSYM tarafından 22 Ekim'de uygulanacak olan YDS sınavının sonuçları 7 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak.
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