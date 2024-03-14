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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2024-YDS/1 sınav yerleri açıklandı mı?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) tarihi yaklaşırken gözler sınav yerleri bilgisine çevrildi. Sınava katılım sağlayacak adayların YDS sınav giriş belgesini sınav günü yanında bulundurması gerekiyor. Peki, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2024-YDS/1 sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2024-YDS/1 sınav yerleri açıklandı mı?

ÖSYM tarafından düzenlenecek /1 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) oturumu için geri sayım devam ediyor. Takvime göre, YDS/1 oturumu 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. 

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2024-YDS/1 sınav yerleri açıklandı mı? - 1

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

YDS sınav giriş belgelerinin en geç 18 Mart 2024 tarihinde erişime açılması bekleniyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

ÖSYM takvimine göre, YDS sonuçları 25 Nisan tarihinde açıklanacak.

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