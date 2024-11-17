Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı takvimi: 2025-YDS/1 ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın gelecek yılki takvimi de belli oldu. Bu gelişmenin ardından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS) takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, Peki, 2025 YDS oturumları ve başvuruları ne zaman?
2025 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi" erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından yabancı dil puanını belgelemek isteyenlerin katılım sağladığı YDS'nin gelecek yılki başvuru ve sınav tarihleri merak konusu oldu. İşte, 2025-YDS/1 ve 2025-YDS/2 takvimi...
2025 YDS/1 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
YDS 2025 sınavı başvuruları, 22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.
2025-YDS/1 oturumu, 9 Mart Pazar günü düzenlenecek.
Sonuçlar ise 4 Nisan'da ilan edilecek.
2025 YDS/2 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
2025 YDS/2 sınavı için başvurular, 30 Eylül, 8 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
2025-YDS/2 oturumu ise 16 Kasım 2025 tarihinde organize edilecek.
Sınav sonuçları 5 Aralık 2025 tarihinde duyurulacak.
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