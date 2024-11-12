Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı takvimi: 2025 YDS ne zaman?

2025'te ÖSYM tarafından yapılacak sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2025 takvimi "osym.gov.tr" internet sitesinden erişime henüz açılmadı. Öte yandan lisans üstü eğitim ve akademik yükseltmelerde geçerli olan YDS takvimi merak konusu oldu.



2025 YDS NE ZAMAN?



Yıl içerisinde iki kez gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın tarihleri belli olmadı.



YDS'nin 2024 yılındaki ilk oturum başvuruları; 7-15 Şubat tarihleri arasında alınmış sınav da 24 Mart 2024 tarihinde uygulanmıştı.



YDS'nin gelecek yılki ilk oturumunun yine aynı tarihlerde ilan edilmesi bekleniyor.



TAKVİM NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



2025 yılında organize edilecek; KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav ve başvuru tarihleri Kasım ayında netlik kazanacağı tahmin ediliyor.



Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

