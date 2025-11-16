Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı (2025-YDS/2 ne zaman açıklanacak?)

Yurt içinde 81 il ile Lefkoşa ve Bişkek'te 89 sınav merkezinde düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2), 315 bina ve 4 bin 758 salonda uygulandı.

Sınav saat 10.15'te başladı, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 107 bin 746 adayın başvuruda bulunduğu 2025-YDS/2, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça düzenlendi.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulunduruldu.

Sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak. Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacak, ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebilecek.

ERİŞİME AÇILDI

Öte yandan sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına ÖSYM'nin internet adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 26 Kasım saat 23.59'da sona erecek.