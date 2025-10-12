Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) ne zaman yapılacak? ÖSYM YDS/2 geç başvuru ve sınav tarihi
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) için tarih bilgisi sorgulanmaya devam ediyor. Kamu ve özel sektörde yabancı dil seviyesini belirlemek amacıyla girilen YDS/2 sınavı için başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Şimdi gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, YDS/2 ne zaman yapılacak?
YDS/2 sınavı için geri sayım başladı. YDS sınavı için başvurularını yapan adaylar sınav tarihini beklerken, başvuru dönemini kaçıran adaylar ise YDS/2 geç başvuruların başlamasını bekliyor. İşte YDS/2 geç başvuru ve sınav tarihi.
YDS/2 NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2025 yılı sınav takvimine göre YDS/2, 16 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.
YDS/2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte YDS/2 geç başvuru takvimi belli oldu.
Buna göre; YDS/2 geç başvuruları 15 Ekim 2025 tarihinde yapılacak.