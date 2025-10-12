Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) ne zaman yapılacak? ÖSYM YDS/2 geç başvuru ve sınav tarihi

YDS/2 sınavı için geri sayım başladı. YDS sınavı için başvurularını yapan adaylar sınav tarihini beklerken, başvuru dönemini kaçıran adaylar ise YDS/2 geç başvuruların başlamasını bekliyor. İşte YDS/2 geç başvuru ve sınav tarihi.



YDS/2 NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2025 yılı sınav takvimine göre YDS/2, 16 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.



YDS/2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte YDS/2 geç başvuru takvimi belli oldu.



Buna göre; YDS/2 geç başvuruları 15 Ekim 2025 tarihinde yapılacak.

