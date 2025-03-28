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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) sonuçları açıklandı.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları açıklandı

sonuçları erişime açıldı. 

'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 9 Mart'ta uygulanan 2025-YDS/1'e giren adayların değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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