Yabancı Dil Sınavı (YDS) bu pazar yapılacak
Anadolu AjansıEğitim
ÖSYM tarafından, 1 Nisan Pazar günü yapılacak 2018-YDS ilkbahar dönemi adaylarının saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 1 Nisan Pazar günü saat 10.15'te başlayacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS ilkbahar dönemi) adaylarına saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş izini verilmeyeceği uyarısı yapıldı.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 1 Nisan Pazar günü yapılacak YDS ilkbahar dönemi adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.
Buna göre, adaylar saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.