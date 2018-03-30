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Yabancı Dil Sınavı (YDS) bu pazar yapılacak

Anadolu Ajansı

Eğitim
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ÖSYM tarafından, 1 Nisan Pazar günü yapılacak 2018-YDS ilkbahar dönemi adaylarının saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 1 Nisan Pazar günü saat 10.15'te başlayacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS ilkbahar dönemi) adaylarına saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş izini verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 1 Nisan Pazar günü yapılacak YDS ilkbahar dönemi adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre, adaylar saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

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