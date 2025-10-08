Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi yeni dönem başvuruları devam ediyor (Başvuru nasıl yapılır?

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Google, T3 Girişim Merkezi ve Girişimcilik Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi için yeni dönem başvuruları başladı. Katılımcılara, yapay zeka, veri bilimi, yazılım geliştirme, low-code/no-code teknolojileri gibi alanlarda eğitim fırsatı sunan program, teknoloji ekosistemine katkı sağlayacak genç yetenekleri desteklemeyi hedefliyor. BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN NE ZAMAN? "Geleceği birlikte şekillendirmeye hazır mısın?" sloganıyla duyurulan programa başvurular 31 Ekim tarihine kadar devam edecek. Akademi Aralık 2025 ayında başlayıp Ağustos 2026 ayında sonlanacak. Detaylı bilgi ve başvuru için Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi’nin resmi internet sitesi ziyaret edilebiliyor.

YAŞ SINIRI



18-29 yaş aralığı, programın yoğunluğunu bireysel olarak yönetebilmek için en uygun yaş aralığı olduğu gibi girişimcilik için de en ideal grubu tanımlamaktadır. Programın öncelikli hedeflerinden olan teknik yetenek açığını gidermek amacıyla uzmanlarca en uygun yaş grubu olarak belirlenmiştir.



AKADEMİ BAŞVURU ADIMLARI



Ana sayfada yer alan başvuru kısmını tıklayarak başvuru sürecine başlayabilirsin:



Adım: Bize Kendinden Bahset

Adım: Tech Pulse! (Sadece Yapay Zekâ ve Veri Bilimi programlarına başvuran adaylar için gerekli bir adımdır.)

Adım: Real-Life Challenge

Adım: Söz Sende