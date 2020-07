Yapay zekayla sınava hazırlanan 23 öğrenci LGS'de birinci oldu

20 Haziran’da yapılan Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) Bahçeşehir Koleji’nden 23 öğrenci tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye genelinde rekor başarıya imza attı. Pandemi nedeniyle mart ayından bu yana uzaktan eğitim sürecinde sınav hazırlıklarını yürüten öğrenciler, geçen yıla göre 600 bin fazladan adayın dahil olduğu sınava yapay zeka tabanlı kişiye özgü öğrenme platformuyla hazırlandı.



Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Türkiye genelinden 23 öğrencimiz LGS ‘de tüm sorulara doğru cevap vererek elde ettiği başarı bizleri gururlandırdı dedi.

Dağ şu ifadelere yer verdi:

“Birincilik dereceleri ile bizleri gururlandıran öğrencilerimizi ve sınava giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen öğretmenlerimize ve velilerimize de teşekkür ediyorum.

Mart ayından bu yana uzaktan eğitim sürecinde sınav hazırlıklarını yürüten öğrencilerimiz, sınava yapay zekâ tabanlı kişiye özgü öğrenme platformu Metodbox ile hazırlandı. Kişiye Özgü Öğretim Modeli’mizle öğrencilerin öğrenme hızlarına göre içerik sunuyoruz, çok yönlü gelişimi ve düşünme becerilerini artıran STEM+A eğitimiyle çok yönlü gelişim sağlıyoruz ve sınava yönelik yoğun hazırlık programını içeren Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sistemleri’mizle öğrencilerimizi ulusal sınavlara tam hazır hale getiriyoruz. 23 öğrencimizin tüm sorulara doğru cevap verdiği bu yılki LGS bize, yüz yüze eğitimde başarıyı getiren eğitim modellerinin yapay zekâ ile buluşmasının ulusal sınavlara hazırlıkta yeni bir dönemi başlattığını gösteriyor.”

"UZAKTAN EĞİTİM ÖN YARGISINI ORTADAN KALDIRMIŞ OLDUK"



LGS’deki başarılarını üç ana temelde toplayan Özlem Dağ, uzaktan eğitim sürecinin sınavlardaki başarıda kendisini ispatladığını belirtti.

“Bizim için önemli olan Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), STEM+A eğitimi ve Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sistemi’dir. KÖM ile öğrencilerimizin öğrenme stillerini belirliyoruz, öğrenme hızlarını tespit ediyoruz, kazanım eksikliklerini tam zamanlı belirliyoruz. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak her bir öğrenciye özel çalışma programı uygulanıyor. STEM+A eğitimi ile çok yönlü gelişim sağlanıyor, disiplinler arası çalışma becerisi kazandırılıyor, düşünme becerileri geliştiriliyor. Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sistemi ise deneme sınavları ve benzer soru kitapçıkları ile yürütülen yoğun hazırlık programımız. Tüm bu çalışmalarımızla uzaktan eğitim sürecinin, öğrencilerin ulusal sınavlardaki başarısını olumsuz yönde etkileyeceği ön yargısını ortadan kaldırmış olduk. Uzaktan eğitim ile Bahçeşehir Koleji öğrencileri geçen yıla oranla daha büyük bir başarı elde etti. Bunun kaynağı da bu üç kriterin yapay zekâ tabanlı Metodbox’a taşınmasıyla derinleştirilmesidir.”

"DEPREM VE PANDEMİ GİBİ OLDUKÇA ZORLU BİR SÜREÇTE HAZIRLANDIM"



LGS’de büyük başarı kaydeden Ahmet Gümüş, Bahçeşehir Koleji Elazığ Kampüsü’nde eğitimini tamamladı. “Elazığ’da yaşadığımız deprem ve pandemi gibi oldukça zorlu bir süreçte hazırlandığım bu sınavda böyle bir başarı elde ettiğim için çok mutluyum. Uzaktan eğitim sürecinde de okulumun ve öğretmenlerimin desteği bu başarıya ulaşmama büyük katkı sağladı. Okuluma, öğretmenlerime ve aileme çok teşekkür ediyorum. Çok çalıştım, dersi derste dinledim ve öğrendim. Bu nedenle çok tekrar yapmama gerek kalmadı. Okulum tarafından sıkça yapılan deneme sınavları sayesinde test pratiğimi geliştirdim ve başarıya ulaştım. Bundan sonraki yıllarda sınava girecek öğrencilere de stresi minimumda tutarak, günlük 1-2 saat düzenli çalışmayı ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Tercih edeceğim okul konusunda henüz net karar vermedim. Aileme ve hayallerime uygun bir lise tercih edeceğim ve bu büyük ihtimalle Bahçeşehir Koleji olacak."



Kerem Babaoğlu- Bahçeşehir Koleji Alanya Kampüsü



9 yıldır Bahçeşehir Koleji Alanya Kampüsünde eğitim alıyorum, aldığım birincilik derecesi ile çok gururluyum. Çalışmalarımın karşılığını aldığım için çok sevinçliyim. Okulumda aldığım eğitim hem sosyal anlamda hem de akademik anlamda beni ileriye taşıdı ve geleceğe hazırladı. Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Lise eğitimim için Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi ya da İstanbul Erkek Lisesini tercih edeceğim. Bu başarıyı sürekli değil bilinçli ders çalışarak ve dersi derste öğrenerek elde ettim. Arkadaşlarıma önerebileceklerim: Odaklanarak çalışmak, kendinize güvenmek, azimli olmak.



Sude Yılmaz – Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü



LGS’de elde ettiğim başarı beni çok mutlu etti ve heyecanlandırdı. Düzenli ve planlı çalışarak sınava hazırlandım. Zorlayıcı konular ve sorularla karşılaştığımda hem derslerde hem de kendi çalışmalarımda üzerine giderek onları anlamaya ve geliştirmeye gayret ettim. Uzaktan eğitim sürecinde de okulum ve mentor öğretmenim beni yakından takip etti. Her hafta mentor öğretmenimle birlikte tamamen bana özel bir çalışma programı hazırladık. Ve bu çalışma programıma tamamen uydum. Sürekli çalışmadım ama düzenli çalıştım. Hatta pandemi öncesinde haftada üç gün voleybol antrenmanlarımı bile aksatmadım. Bana iyi gelen aktiviteleri hayatımdan çıkarmadım. İkizim ile birlikte hem çalıştık hem de birlikte vakit geçirdik. Evde huzurlu ve bana özel bir çalışma ortamı oluşturduk. Ailemin bana bu süreçte desteği sevgisi ve anlayışı çok yüksekti. Ayrıca dikkatimi bir konu üzerinde toplama ve odaklanma konusunda iyi olduğumu düşünüyorum. Sınavda hiç stres yapmadım. Kendimden başka yarıştığım kimse olmadı.



6 senedir Bahçesehir Koleji öğrencisiyim. Ve böyle olduğu için çok mutluyum.. Çünkü özellikle mentörlerim ve öğretmenlerim çok ilgili ve bilgililer.. Beni iyi tanıdıklarını ve ona göre destek olduklarını düşünüyorum.. Bu seneki mentorum Mehmet hocama çok teşekkür ediyorum.. Özellikle çok fazla deneme sınavı yapıldı haftada bir iki, sonlara doğru üç defa hatta.. Bu hazırlık süreci sınavda da süreyi güzel planlamamı sağladı. Gerçek sınavda 25 dk önce bitirdim her iki bölümü de. Pandemi sürecinin bana faydası şöyle oldu. Daha çok vaktim vardı ve normal çalışma saatimden fazla zamanım olduğu için daha çok tekrar ve test çözme fırsatı yakaladım ve çok da dinlendim. Pandeminin başından itibaren düzenli on line derslerini takip ettim. Lise eğitimim için İstanbul Erkek Lisesi ya da Robert Koleji’ni tercih etmeyi düşünüyorum. Sınava girecek arkadaşlar için dersi derste dinlemelerini ve anlamalarını tavsiye edebilirim.”