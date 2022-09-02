Yargıtay 151 sözleşmeli personel alımı yapacak! Başvurular ne zaman yapılacak? (e-Devlet yargıtay personel alımı başvuru ekranı)

Yargıtay personel alımı başvuruları, yapılan duyuru sonrasında birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Yargıtay Başkanlığınca, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile 151 sözleşmeli personel alımı yapılacağına dair ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, yargıtay sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman?

Haberler - Anadolu Ajansı 02.09.2022 - 11:11

Yargıtay 151 sözleşmeli personel alımı yapacak! Başvurular ne zaman yapılacak? (e-Devlet yargıtay personel alımı başvuru ekranı)

Yargıtay Başkanlığınca 151 sözleşmeli personel alımı yapılacağının ilan edilmesiyle birlikte, başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru tarihleri merak edilmeye başladı.

Yazılı ve sözlü sınavların ardından alımı yapılacak olan kadrolar belli oldu. Peki, yargıtay sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman?

ALIMI YAPILACAK KADROLAR

Yazılı ve sözlü sınavların ardından 60 silahlı koruma ve güvenlik görevlisi, 10 mübaşir, 1 mütercim/tercüman, 10 şoför, 60 hizmetli, 10 da çeşitli teknik alanlarda teknisyen alımı yapılacak.

YARGITAY PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Belirtilen pozisyonlar için başvurular, 5-9 Eylül arasında e-Devlet üzerinden Yargıtay Başkanlığı "Kariyer Kapısı" adresine elektronik ortamda yapılacak. Adaylardan birden fazla pozisyon için başvuru kabul edilmeyecek.

KPSS PUANI ARANACAK

Başvuruları kabul edilen adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak, alım yapılacak sayısının 10 katı kadar aday uygulama ve sözlü sınavlara çağırılacak.

Sınavlara çağırılacak adayların isimleri ise Yargıtay Başkanlığının internet sitesinde duyurulacak.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...