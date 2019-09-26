İstanbul bugün 5.8 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

Depremin ardından çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

Bazı binalarda hasar meydana gelirken okullar ve bazı iş yerleri tatil edildi.

İstanbul Valiliği, kent genelinde bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu. Bursa ve Yalova'da da okulların tatil edildiğini açıklandı.

DEPREMDEN İLK GÖRÜNTÜ: İZLE

PEKİ OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği’ndeki AFAD Acil Durum Yönetim Merkezindeki toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Yarın itibarıyla yarın okullarımızı tatil etmemiz gerektiren herhangi bir bulguya rastlamadığımız sonucuna vardık. Yarın okullarımız açık olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay , yarın okulların tatil edilmesine gerek duyulacak bir bulguya rastlanılmadığını ve bu sebepten okulların yarın eğitime devam edeceğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da "İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müz aracılığıyla 7060 okulumuzda gerekli incelemeler yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda eğitim öğretime ara verilmesini gerektirecek herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır. Yarın okullarımızda eğitim ve öğretime devam edilecektir" açılamasında bulundu.

DEPREM SONRASI YAPILMASI GEREKENLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?