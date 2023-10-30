Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Yarın okul var mı? 31 Ekim'de okullar tatil mi?

Okullar 30 Ekim Pazartesi günü tatil edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edildiğini duyurdu. Bugün okula gitmeyip tatil yapan öğrenciler şimdi ise yarın yani 31 Ekim Salı günü tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, yarın okul var mı? 31 Ekim'de okullar tatil mi?

Yarın okul var mı? 31 Ekim'de okullar tatil mi?

30 Ekim Pazartesi günü okulların tüm kademelerde bir gün edilmesinin ardından tüm gözler yarına çevrildi. Milyonlarca öğrenci 31 Ekim Salı günü okulların akıbetini sorguluyor.

YARIN OKUL VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Bayramı'mızı Cumhuriyet'imizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." ifadesini kullanmıştı.

31 Ekim Salı günü için herhangi bir tatil durumu söz konusu değil. Okullar mevcut işleyişine aynı saatlerde devam edecek.

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