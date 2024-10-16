Yarın okullar tatil mi? Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da okullar tatil edildi

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Batman ve Şanlıurfa'da okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Peki, okullar yarın tatil mi?



5 İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ



Valilikler tarafından yapılan açıklama sonrasında Elazığ, Batman, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da okullar bugün için 1 günlüğüne tatil edildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya, Batman, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da okulların bugün tatil edilmesinin ardından, 17 Ekim'de de tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

Okulların yarın tatil olup olmayacağıyla ilgili valilikler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.