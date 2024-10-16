Yarın okullar tatil mi? Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da okullar tatil edildi

Malatya'da meydana gelen depremin ardından "Okullar tatil mi?" sorusu öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Malatya, Elazığ, Batman, Adıyaman ve Şanlıurfa valilikleri tarafından yapılan açıklamayla birlikte okullar bugün tatil edildi. Peki, yarın okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da okullar tatil edildi

'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Malatya, , , ve 'da okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Peki, okullar yarın tatil mi?

5 İLDE OKULLAR EDİLDİ

Valilikler tarafından yapılan açıklama sonrasında Elazığ, Batman, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da okullar bugün için 1 günlüğüne tatil edildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya, Batman, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da okulların bugün tatil edilmesinin ardından, 17 Ekim'de de tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

Okulların yarın tatil olup olmayacağıyla ilgili valilikler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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