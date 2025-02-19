Yarın üniversiteler tatil mi? 20 Şubat üniversitelerde tatilde son durum

20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacak. İşte, 20 Şubat üniversitelerde tatilde son durum...



YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?



Üniversitelerle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Üniversitelerin rektörlük açıklamaları yada İstanbul Valiliği açıklamaları geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.



METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A KAR UYARISI



Meteoroloji, İstanbul genelinde yarından itibaren 3 gün etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışının il genelinde etkili olması bekleniyor.



Kar yağışının cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.



Buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması öngörülüyor.



Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



