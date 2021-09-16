"Yarını Kodlayanlar" fikir maratonunda gençler afet anında iletişim için çözüm üretti

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen ve 192 bin çocuğa ulaşan "Yarını Kodlayanlar" fikir maratonunun ikincisi gerçekleştirildi.



Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcı takımlardan akıllı teknolojileri kullanarak afet esnasında yaşanabilecek iletişim sorunlarına çözüm bulmaları istendi.

Değerlendirme sonucu, ortaokul grubunda Serdar Taşpınar ve Çağan Aras Çağlar'dan oluşan FboTech takımı "Akıllı Kanalizasyon Sistemi" projesiyle birinci, İlkim Derin Ören, Emin İşler ve Berk Can Yıldız'ın LWYS takımı "Afet için Akıllı Bileklik" projesiyle ikinci, Furkan Alp Özdemir ve Sadullah Efe Demir'in Garage Power takımı "Göçük Altında Konum Tespiti Yapabilen Drone" projesiyle üçüncü oldu.



Lise grubunda ise Eda Tosun, Pelin Sarp ve Tarık Yılmaz'dan oluşan Not Found takımı "Görüntü İşleyen Kameralar İle Anında Yangın Tespiti" projesiyle birincilik, Feridun Pınarbaşı, Ömer Hakim, Samet Şeyhanlıoğlu ve Özgür Doğu Oğuz'un Neuro Norm takımı "Yangın Anında Konum Tespiti Yapabilen ve Yangını Yavaşlatan Drone" projesiyle ikincilik, Berk Yalçın ve Yankı Güven Kırlıkova'nın DroneX takımı "Heyelan ve Çığ Öncesi Tespit Yapabilen Drone" projesiyle üçüncülük kazandı.



Her iki kategoride birinci takımlara 15 bin TL, ikincilere 10 bin TL, üçüncü takımlara ise 5 bin TL değerinde teknoloji hediye çekleri verildi.

PROJENİN BAŞLANGICINDAN BU YANA 192 BİN ÇOCUĞA ULAŞILDI



Açıklamada fikir maratonuna ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Yarını Kodlayanlar projesiyle üketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istediklerini belirtti. Süel, "Bugüne kadar 81 ilde 192 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Şimdi de ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediğimiz online fikir maratonlarıyla somut toplumsal sorunlara çözüm üretilecek hikayeler çıkarılmasını amaçlıyoruz. İkinci fikir maratonumuzda öğrencilerimiz afet esnasında yaşanabilecek iletişim sorunlarına teknolojinin gücünü kullanarak nasıl çözüm üretebileceklerine odaklandı" dedi.



Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise "Gerçekleştirdiğimiz bu fikir maratonumuz ile çocukların yeterli imkan sağlandığında günümüz sorunlarına ne kadar yaratıcı fikirler geliştirebildiğini bir kez daha gördük. Bu yaratıcı fikirlerin daha da artması ve hayata geçmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Unutmayalım ki 21. yüzyıl, dijital yetkinlikleri yüksek bireylerin toplumları dönüştürdüğü ve bu toplumlara liderlik ettiği bir zaman dilimi olacaktır." dedi.



