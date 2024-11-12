Yarıyıl (sömestr) tatili 2025: Yarıyıl tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

2024-2025 yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Kasım ayının gelmesi ve kış aylarına girilmesine kısa bir zaman kala, öğrenciler sömestr tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı takvimiyle birlikte, yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, yarıyıl tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?



SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?



Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.



İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.



ARA TATİLLER NE ZAMAN?



Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.



İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.