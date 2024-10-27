Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman? (2025 MEB eğitim öğretim takvimi)
Yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı, milyonlarca öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Her yıl önce ara tatil sonra ise sömestr tatili yapan öğrenciler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 eğitim öğretim takvimine çevirdi. Peki, yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman?
2025 yarıyıl tatili için tarih araştırmaları başladı. Yoğun ders temposu nedeniyle yorulan öğrenciler, yarıyıl tatili ile birlikte bir süre dinlenmeyi amaçlıyor. Peki, Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman?
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.
İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
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