Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman, bu hafta mı başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?
Yarıyıl tatili yani 15 tatilin ne zaman başlayacağı, tatil için gün sayan milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk karnelerini alacak olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 iş takvimini araştırmaya başladı. Peki, yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman, bu hafta mı başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılının 1. döneminin bitmesine çok az bir zaman kala, 15 tatilin başlayacağı tarih merak ediliyor. Her yıl ocak ayının gelmesiyle başlayan sömestr tatili araştırmaları bu yıl da hız kazandı. Peki, yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman, bu hafta mı başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?
BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı. Takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
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