2024-2025 eğitim öğretim yılının 1. döneminin bitmesine çok az bir zaman kala, 15 tatilin başlayacağı tarih merak ediliyor. Her yıl ocak ayının gelmesiyle başlayan sömestr tatili araştırmaları bu yıl da hız kazandı. Peki, yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman, bu hafta mı başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?



BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?



Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı. Takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.

