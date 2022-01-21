Yarıyıl tatili bugün başlıyor

Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.



Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi. 18 milyon öğrenci okullarında birinci dönem karne heyecanı yaşayacak.

Yeni eğitim öğretim dönemi 7 Şubat pazartesi günü başlayacak.

İSTANBUL'DA YARIYIL TATİLİ ERKEN BAŞLAYACAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarda öğrencilerin bugün saat 10.00'da, ikili eğitim yapan okullarda ise sabahçıların saat 10.00, öğlencilerin 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:



"21 Ocak cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin."



ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ İÇİN ÖBA DEVREYE GİRİYOR



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı için yeni dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA), ilk kez iki haftalık yarıyıl tatilinde uygulayacak.



Öğretmenler, kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katılabilecek. Seminerlere katılım isteğe bağlı olacak. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olacak, internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek.



Seminerlere ÖBA platformu "www.oba.gov.tr"den giriş yapılacak. Öğretmenler MEBBİS ya da e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılabilecek. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek.



Bu dönemde eğitim erişimi sağlanan 9 farklı konu şöyle olacak:



"Fikri ve sınai mülkiyet hakları eğitimi, iklim değişikliği ve çevre eğitimi, ilk yardım eğitimi, kütüphane organizasyonu ve kullanımı eğitimi, İngilizce dil sistemi öğretim becerilerinin geliştirilmesi eğitimi, geçici koruma statüsündeki çocuklara yönelik rehberlik hizmetleri eğitimi, geçici koruma statüsündeki çocuklarla psikolojik danışma becerileri eğitimi, dijital becerilerin geliştirilmesi eğitimi ve etkinlik temelli ders tasarımı eğitimi."