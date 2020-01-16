Yarıyıl tatili ne zaman 2020? (Öğrencilerin karne heyecanı)

'Yarıyıl tatili ne zaman 2020' sorusu Google'da aramaya başladılar. Peki yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?, Yarıyıl tatili ne zaman bitecek?, Okullar ne zaman kapanacak?

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarın yarıyıl tatiline başlayacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?



Yarıyıl tatili 20 - 31 Ocak arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da bir okulda karne dağıtım törenine katılacak.



LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de yapılacak.



YKS NE ZAMAN YAPILACAK?



İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.



YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınava başvurular ise 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak, sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.



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