Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak 2020? (15 tatil için geri sayım)

Yaklaşık 18 milyon öğrenci yarıyıl tatilini sabırsızlıkla bekliyor. 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının ilk yarıyıl tatili (15 Tatil) önümüzdeki günlerde başlayacak. Peki yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, 15 tatil ne zaman bitecek? İşte 2020 yarıyıl tatili hakkında merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan ara tatil düzenlemesi ile artık öğrenciler senede 4 defa tatile girecek. Buna göre öğrenciler ilk ara tatillerini 18-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdi. Ara tatilinde karne almayan öğrenciler yarıyıl tatillerinde karne alacaklar.

E-OKUL NOT SORGULAMA



YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Son sınavlarının ardından MEB büyesinde yer alan öğrencilerin 17 Ocak cuma günü dersleri bitecek. Öğrenciler, 20-31 Ocak tarihleri arasında 11 günlük bir tatil yapacaklar.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

On bir gün sürecek yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler için okul zili 3 Şubat Pazartesi günü çalacak.

MEB 2019-2020 ÇALIŞMA TAKVİMİ

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatilinin ardından MEB 2019 - 2020 çalışma takvimine göre öğrenciler ikinci ara tatil için gün sayacak. 3 Şubat'ta başlayacak 2. dönemin ara tatili ise 6-10 Nisan arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



Yapılan ara tatil düzenlemesinden sonra her sene haziran ayında kapanan okullarda bu yılda değişiklik olmadı. Okullar 19 Haziran 2020'de kapanacak.



Ara tatillerde öğrenciler belirlenen temaya uygun eğitimsel ve sosyal faaliyetlere katılacak. Öğretmenler ise okullarda hizmet içi eğitimlerini tamamlayacak.

VİDEO: OKUL TATİLİNE YENİ DÜZEN