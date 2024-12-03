Yarıyıl tatili tarihi 2024-2025: Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor? (MEB tatil takvimi)
Yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı, milyonlarca öğrencinin merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Ocak ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte kış tatili için hazırlık yapan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 tatil takvimini merak ediyor. Peki, 2024-2025 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?
2024-2025 yarıyıl tatili için tarih araştırmaları başladı. Yoğun ders ve sınav temposundan bunalan öğrenciler, sömestr tatilinin gelmesiyle birlikte 15 gün dinlenecek. Peki, sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor?
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.
İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
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