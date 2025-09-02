Yatay geçiş yapanların yurt başvurusuna yönelik açıklama

İlk defa kayıt olan öğrenciler ve ara sınıf öğrencileri için KYK yurt başvuruları 2 Eylül 2025 saat 10:00’da başlayıp, 6 Eylül 2025 saat 23:59’da sona erecek şekilde e‑Devlet üzerinden alınacak. Ek kontenjan öğrencileri, yatay/dikey geçiş öğrencileri, özel yetenek, lisansüstü, artık yıl, ikinci üniversite gibi durumdaki öğrencilerin*yurt başvuruları ise üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, ileri bir tarihte ayrıca duyurulacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.



ÜCRETSİZ BARINMA HAKKI OLAN ÖĞRENCİLER KİMLER?



Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,



Gazi ve gazi çocukları,



Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,



Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

bünyesinde barınarak tamamlayanlar,



Devlet koruması altında olanlar,



Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.