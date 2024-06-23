Yaz Kur'an kursu ne zaman başlıyor? 2024 kurs başlangıç tarihi

Yaz Kur'an kursu kayıtları devam ediyor. Söz konusu kayıtlar 10 Haziran-08 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılabilecek. Yatılı yaz Kur’an kurslarına kayıtlar; birinci dönem için 27 Mayıs-08 Temmuz 2024’te, ikinci dönem için 22 Temmuz-05 Ağustos 2024 tarihlerinde alınacak.



YAZ KUR'AN KURSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur’an kurslarında açılan Yaz Kur’an Kursları bu yıl 1 Temmuz 2024 tarihinde eğitime başlayacak.



Gündüzlü olarak 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak eğitim 01 Temmuz-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak.



Yatılı Yaz Kur’an Kursları ise dörder haftalık iki dönem şeklinde uygulanacak.



Birinci dönem; 01 Temmuz-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında; ikinci dönem 29 Temmuz-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.



