Yaz Kur'an kursu ne zaman başlıyor? 2024 kurs başlangıç tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları yakında hizmet vermeye başlayacak. Yurt genelindeki il ve ilçe müftülükleri bünyesinde eğitim vermeye başlayacak kursların açılış tarihi merak konusu oldu. Peki, yaz kuran kursu ne zaman başlıyor?

Yaz Kur'an kursu ne zaman başlıyor? 2024 kurs başlangıç tarihi

Yaz Kur'an kursu kayıtları devam ediyor. Söz konusu kayıtlar 10 Haziran-08 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılabilecek. Yatılı yaz Kur’an kurslarına kayıtlar; birinci dönem için 27 Mayıs-08 Temmuz 2024’te, ikinci dönem için 22 Temmuz-05 Ağustos 2024 tarihlerinde alınacak.

YAZ KUR'AN KURSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur’an kurslarında açılan Yaz Kur’an Kursları bu yıl 1 Temmuz 2024 tarihinde eğitime başlayacak.

Gündüzlü olarak 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak 01 Temmuz-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak.

Yatılı Yaz Kur’an Kursları ise dörder haftalık iki dönem şeklinde uygulanacak.

Birinci dönem; 01 Temmuz-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında; ikinci dönem 29 Temmuz-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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