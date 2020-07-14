Yaz kursları için başvurular bugün başladı (Destekleme ve yetiştirme kursları ne zaman başlıyor?)

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 ders yılı sonunda 11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrencilerle yeni mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açıyor. Yaz kursları için başvurular bugün başladı.



Tamamen ücretsiz verilecek destekleme ve yetiştirme yaz kursuna katılım zorunlu değil. İstekli öğrencilerin başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurular bakanlığın e-kurs internet adresi üzerinden alınmaya başlandı. Öğrenciler, 17 Temmuz'a kadar başvurularını tamamlamak zorunda.

Kurslar, 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak, 28 Ağustos Cuma günü sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı, kursların yapılacağı merkezlerde covid-19 tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulunacağını duyurmuştu.

