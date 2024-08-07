Yaz tatili kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı’ndan “tatil kısalacak” iddiasına açıklama

Yaz tatili kısalıyor mu? Bu iddia sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren yaz tatili süresi 20 gün kısalacak. Bu iddiaya Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Bakanlık, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı yönünde haberler yer aldığı belirtilerek, “Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor.” denildi.