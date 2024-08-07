Yaz tatili kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı’ndan “tatil kısalacak” iddiasına açıklama

Yaz tatili kısalacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatilinin kısaltılacağı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Yaz tatili kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı’ndan “tatil kısalacak” iddiasına açıklama

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Yaz tatili kısalıyor mu? Bu iddia sosyal medyada gündem oldu.

İddiaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren yaz tatili süresi 20 gün kısalacak.

Bu iddiaya Milli Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

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Bakanlık, 2025-2026 öğretim yılından itibaren yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı yönünde haberler yer aldığı belirtilerek, “Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor.” denildi.

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