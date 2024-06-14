Yaz tatili ne zaman bitecek? 2024-2025 eğitim yılı başlama tarihi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören 20 milyonu aşkın öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Öğrenciler, öğrenci velileri ve eğitimciler de yeni eğitim yılında okulların açılış tarihini merak ediyor. İşte, 2024-2025 eğitim yılı başlama tarihi...



YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?



Öğrenciler için 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 9 Eylül 2024'te çalacak.



ÖĞRENCİLER İÇİN ÜCRETSİZ YAZ OKULLARI



MEB, 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2. sınftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" olmak üzere 4 alanda ücretsiz yaz okulları açacak.



Yaz okullarının yanında ortaokul 8. ve lise 11-12. sınıf öğrencileri için akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek.



Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacak. Öğrenci ve kursiyerlerden kurs ücreti alınmayacak. Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek.



Kurslar, 1 Temmuz'da başlatılıp 29 Ağustos'ta tamamlanacak. 2 Eylül itibarıyla eğitim öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.



Yaz okulu kapsamında açılan kurslar, saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün planlanacak. Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamayacak kursların süresi 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olmayacak.